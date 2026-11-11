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У Цинциннаті вона мене просто розгромила: Костюк – про свій останній матч на Підсумковому турнірі

Денис Іваненко — 11 листопада 2026, 12:59
У Цинциннаті вона мене просто розгромила: Костюк – про свій останній матч на Підсумковому турнірі
Марта Костюк
Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк (10) поділилася очікуваннями від поєдинку проти американки Коко Гофф (4) у третьому турі Підсумкового турніру.

Про це повідомляє Christian's Court.

"У Цинциннаті вона мене просто розгромила. У тому матчі в мене не було жодних шансів. Сподіваюся, у четвер можливостей буде більше, і гра вийде більш рівною.

У будь-якому разі, це буде чудовий поєдинок. Вона неймовірна гравчиня, і я з нетерпінням чекаю на цю гру", – сказала Костюк.

Зазначимо, що киянка вже втратила шанси пробитись у півфінал. Марта спочатку поступилася чешці Лінді Носковій (8), а напередодні програла представниці США Джессіці Пегулі (5).

Її зустріч із Гофф відбудеться 12 листопада. Це буде сьоме очне протистояння між тенісистками, українка поки має в активі дві перемоги.

Нагадаємо, що в Підсумковому турнірі бере участь також Еліна Світоліна (6). Вона свій другий матч проведе 11 листопада проти Кароліни Мухової (7).

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