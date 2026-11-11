Марта завжди небезпечна суперниця: перша ракетка США – про матч із Костюк на Підсумковому турнірі

Американська тенісистка Коко Гофф (4) поділилась очікуваннями від поєдинку з Мартою Костюк у третьому турі Підсумкового турніру після поразки від чешки Лінди Носкової (8).

Про це повідомляє BTU.

"Цей турнір цікавий тим, що ти не вилітаєш після першої поразки. Звичайно, у певний момент можеш втратити шанси на продовження боротьби, але не після одного програного матчу. Мені дуже подобається ця особливість формату. Я з нетерпінням чекаю можливості реабілітуватися за поразку та зберегти шанси на продовження виступу.

Думаю, Марта завжди небезпечна суперниця. Не знаю, що відбувається в неї в голові, але іноді справді легше грати, коли результат уже нічого не вирішує. Тому я очікую, що вона покаже чудовий теніс. До того ж, Костюк настільки сильна в боротьбі й атлетична, що, думаю, навіть якби цей матч мав для неї турнірне значення, вона все одно грала б дуже добре", – сказала Гофф.