Світоліна та Калініна зіграють матчі першого кола на Вімблдоні-2024
У другий ігровий день Вімблдонського турніру на корти вийдуть чотири українські тенісистки: Катерина Байндль, Ангеліна Калініна, Дарина Снігур та Еліна Світоліна.
Розклад матчів українок 2 липня
13:00. Катерина Байндль (184, Україна) — Лаура Зігемунд (72, Німеччина) — корт №8, перший запуск.
14:30*. Ангеліна Калініна (57, Україна) — Еліна Аванесян (77, —) — корт №5, другий запуск.
17:00*. Дарія Снігур (130, Україна) — Осеан Доден (79, Франція) — корт №7, третій запуск.
19:30*. Еліна Світоліна (21, Україна) — Магда Лінетт (44, Польща) — корт №18, четвертий запуск.
* — час орієнтовний, залежно від попередніх матчів.
На торішньому турнірі Еліна Світоліна зупинилася за крок від титулу — українка програла у фіналі чешці Маркеті Вондроушовій.
Раніше на Вімблдоні стартували ще чотири українські тенісистки. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева здобули впевнені перемоги, а Леся Цуренко поступилася колишній росіянці Грачовій.