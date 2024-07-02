Світоліна та Калініна зіграють матчі першого кола на Вімблдоні-2024

У другий ігровий день Вімблдонського турніру на корти вийдуть чотири українські тенісистки: Катерина Байндль, Ангеліна Калініна, Дарина Снігур та Еліна Світоліна.

Розклад матчів українок 2 липня

13:00. Катерина Байндль (184, Україна) — Лаура Зігемунд (72, Німеччина) — корт №8, перший запуск.

14:30*. Ангеліна Калініна (57, Україна) — Еліна Аванесян (77, —) — корт №5, другий запуск.

17:00*. Дарія Снігур (130, Україна) — Осеан Доден (79, Франція) — корт №7, третій запуск.

19:30*. Еліна Світоліна (21, Україна) — Магда Лінетт (44, Польща) — корт №18, четвертий запуск.

* — час орієнтовний, залежно від попередніх матчів.

На торішньому турнірі Еліна Світоліна зупинилася за крок від титулу — українка програла у фіналі чешці Маркеті Вондроушовій.

Раніше на Вімблдоні стартували ще чотири українські тенісистки. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева здобули впевнені перемоги, а Леся Цуренко поступилася колишній росіянці Грачовій.