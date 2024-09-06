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Кіченок та Остапенко зіграють у парному фіналі US Open 2024

Руслан Травкін — 6 вересня, 07:57
Кіченок та Остапенко зіграють у парному фіналі US Open 2024
Остапенко та Кіченок
Getty images

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко зіграють у фіналі парного розряду US Open-2024.

Їхніми суперницями за титул будуть Крістіна Младенович (Франція) та Шуай Чжан (Китай). Матч відбудеться сьогодні, 6 вересня, початок — о 19:00 за київським часом.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд
Призовий фонд — 75 млн доларів
Фінал, 6 вересня

Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) — Крістіна Младенович (Франція)/Шуай Чжан (Китай)

Нагадаємо, у першому колі україно-латвійська пара здолала американок Джессі Ані та Джессіку Фаіллу, потім була перемога над бразилійкою Беатріс Хаддад Майєю та німкенею Лаурою Зігемунд, в 1/4 вдалося обіграти дует із Казахстану, а в 1/2 був тріумф над Чжань Хаоцін (Тайвань) та Веронікою Кудерметовою (нейтральна країна)..

Людмила Кіченок US Open-2024 Олена Остапенко

Людмила Кіченок

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