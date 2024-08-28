Світоліна зустрінеться з Калініною, Костюк зіграє проти Дарт у другому колі US Open

Сьогодні, 28 серпня, відбудеться 4 матчі за участі українських тенісисток на турнірі US Open-2024.

Зокрема, Еліна Світоліна зустрінеться з Ангеліною Калініною, Марта Костюк зіграє проти Гаррієт Дарт у другому колі одиночного розряду, а сестри Людмила та Надія Кіченок розпочнуть свій шлях на турнірі у парному розряді.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд — 75,000,000 доларів

Друге коло, 28 серпня

20:00 Марта Костюк — Гаррієт Дарт

23:30 Еліна Світоліна — Ангеліна Калініна

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд

Призовий фонд — 75,000,000 доларів

Перше коло, 28 серпня