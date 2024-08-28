Світоліна зустрінеться з Калініною, Костюк зіграє проти Дарт у другому колі US Open
Еліна Світоліна
Getty images
Сьогодні, 28 серпня, відбудеться 4 матчі за участі українських тенісисток на турнірі US Open-2024.
Зокрема, Еліна Світоліна зустрінеться з Ангеліною Калініною, Марта Костюк зіграє проти Гаррієт Дарт у другому колі одиночного розряду, а сестри Людмила та Надія Кіченок розпочнуть свій шлях на турнірі у парному розряді.
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд — 75,000,000 доларів
Друге коло, 28 серпня
- 20:00 Марта Костюк — Гаррієт Дарт
- 23:30 Еліна Світоліна — Ангеліна Калініна
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд
Призовий фонд — 75,000,000 доларів
Перше коло, 28 серпня
- 21:00 Надія Кіченок (Україна)/Тімеа Бабош (Угорщина) — Софія Кенін (США)/Бетані Маттек-Сендс (США)
- 21:00 Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) — Джессі Ені (США)/Джессіка Фейлла (США)
Нагадаємо, раніше звій шлях в одиночному розряді завершили Катерина Байндль, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева.