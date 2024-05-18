Марченко прикро поступився Волтону в першому фіналі з 2023 року

Український тенісист Ілля Марченко (242) зазнав поразки від австралійця Адама Волтона (111) у фіналі Челленджера, який проходить в Тайбеї.

Поєдинок тривав 2 годину 40 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 6:2, 7:6(3). Після поразки в першому сеті українець впевнено забрав другу партію. У вирішальній частині гри Марченко був за крок від поразки, поступаючись 3:5 за геймами, однак українець зміг перевести гру в тай-брейки, де поступився супернику.

Ілля 7 разів подав навиліт, допустив три подвійні помилки та реалізував 3 з 13 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що для українського тенісиста цей фінал став першим із жовтня 2023 року, коли він тріумфував на турнірі в Гамбурзі.

ATP Challenger 75 — 2024 Santaizi

Тайбей, Тайвань

Призовий фонд — $82,000

Хард

Фінал, 18 травня

Адам Волтон (Австралія) — Ілля Марченко (Україна) 3:6, 6:2, 7:6(3)

На шляху до фіналу українець здобув вольову перемогу над тайванцем Ю Сіу Су, також Марченко вперше з 2022 року переграв представника топ-100, у другому колі тенісист розібрався з росіянином Євгенієм Донскім (353), а в першому — здолав японця Хірокі Морію (329).