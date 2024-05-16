Вперше в сезоні: Марченко вийшов у півфінал турніру в Тайвані

Український тенісист Ілля Марченко (242) переміг австралійця Макса П'юрселла (84) у чвертьфіналі та пройшов у 1/2 фіналу Челленджера, який проходить в Тайбеї (Тайвань).

Поєдинок тривав 1 годину 12 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3. Українець 10 разів подав навиліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 2 з 9 брейк-пойнтів.

Для Марченка ця перемога над представником топ-100 тенісистів світу стала першою з листопада 2022 року.

Зазначимо, що Ілля вперше в сезоні зіграє у півфіналі Челленджера. Він зустрінеться з переможцем пари Ю Сіу Су (235) — Сенг Чан Хонг (198).

ATP Challenger 75

Тайбей, Тайвань

Чвертьфінал, 16 травня

Ілля Марченко (Україна) — Макс П'юрселл (Австралія) 6:4, 6:3

Нагадаємо, у другому колі українець розібрався з росіянином Євгенієм Донскім (353), а в першому — переміг японця Хірокі Морію (329).