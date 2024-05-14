Марченко переміг японця в першому колі Челленджера в Тайвані

Український тенісист Ілля Марченко (242) переміг японця Хірокі Морію (329) у першому колі Челленджера у Тайбеї (Тайвань).

Матч тривав 1 годину 48 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6 (4).

Українець 4 рази подав навиліт, допустив одну подвійну помилку (у суперника — 3) та реалізував 4 з 6 брейкпойнтів.

ATP Challenger 75

Тайбей, Тайвань

Призовий фонд —$82,000

Перше коло, 14 травня

Ілля Марченко (Україна) — Хірокі Морія (Японія) 6:3, 7:6 (4)