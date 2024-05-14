Марченко переміг японця в першому колі Челленджера в Тайвані
Український тенісист Ілля Марченко (242) переміг японця Хірокі Морію (329) у першому колі Челленджера у Тайбеї (Тайвань).
Матч тривав 1 годину 48 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6 (4).
Українець 4 рази подав навиліт, допустив одну подвійну помилку (у суперника — 3) та реалізував 4 з 6 брейкпойнтів.
ATP Challenger 75
Тайбей, Тайвань
Призовий фонд —$82,000
Перше коло, 14 травня
Ілля Марченко (Україна) — Хірокі Морія (Японія) 6:3, 7:6 (4)
У наступному раунді Марченко зустрінеться з росіянином Євгеном Донским.
Нагадаємо, на попередньому Челленджері в Китаї Ілля не зміг подужати першу стадію турніру.