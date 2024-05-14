Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Марченко переміг японця в першому колі Челленджера в Тайвані

Владислав Уткін — 14 травня, 19:36
Марченко переміг японця в першому колі Челленджера в Тайвані

Український тенісист Ілля Марченко (242) переміг японця Хірокі Морію (329) у першому колі Челленджера у Тайбеї (Тайвань).

Матч тривав 1 годину 48 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6 (4).

Українець 4 рази подав навиліт, допустив одну подвійну помилку (у суперника — 3) та реалізував 4 з 6 брейкпойнтів.

ATP Challenger 75
Тайбей, Тайвань
Призовий фонд $82,000
Перше коло, 14 травня

Ілля Марченко (Україна) — Хірокі Морія (Японія) 6:3, 7:6 (4)

У наступному раунді Марченко зустрінеться з росіянином Євгеном Донским.

Нагадаємо, на попередньому Челленджері в Китаї Ілля не зміг подужати першу стадію турніру.


ATP Challenger Tour Ілля Марченко

ATP Challenger Tour

Сачко зазнав поразки в другому колі колі Челленджера в Чехії
Крутих поступився у першому раунді турніру в Барселоні
Сачко переміг у першому раунді челенджеру в Іспанії
Марченко вийшов у півфінал турніру в Казахстані
Марченко програв у боротьбі за вихід до 1/4 фіналу турніру в Казахстані

Останні новини