Марченко – про очікування від чвертьфіналу КБДК: На папері ми фаворити

Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко розповів про підготовку команди до фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг та поділився очікуваннями від чвертьфінального матчу проти Бельгії.

Слова фахівця наводить Великий теніс України.

"Підготовка проходить досить добре. Думаю, корти та м'ячі тут добре підходять нашій команді, тому, на мою думку, у нас досить хороші шанси. Команда упевнена у своїх силах. Звичайно, цього року ми втратили одну з наших лідерок – Марту Костюк, але в нас усе одно дуже хороша й сильна команда. Ми з нетерпінням чекаємо на матчі", – сказав Марченко.

Капітан вважає, що його команда є фавориткою чвертьфінального поєдинку проти бельгійок.

" У них молода команда. Звичайно, вони хочуть усіх здивувати. На папері ми фаворити, але це теніс і командні змагання. Тому ми дуже серйозно готуємося. Здається, моя підопічна вже грала проти обох тенісисток, які наразі є лідерками їхньої команди, тож я досить добре їх знаю. Думаю, на нас чекає хороший матч. Нехай переможе найсильніша команда".

Нагадаємо, що збірна України у чвертьфіналі КБДК 24 вересня зіграє матч проти Бельгії у китайському Шеньчжені. Початок – о 05:00 за київським часом. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 число.