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Марченко зробив неймовірний камбек та вийшов у фінал Челенджера

Станіслав Лисак — 17 травня, 14:16
Марченко зробив неймовірний камбек та вийшов у фінал Челенджера

Український тенісист Ілля Марченко (242) здобув вольову перемогу над тайванцем Ю Сіу Су (235) у півфіналі Челленджера, який проходить в Тайбеї.

Поєдинок тривав 2 годину 41 хвилину та завершився з рахунком 0:6, 7:6(3), 6:3. Після розгрому в першому сеті українець у тай-брейку з третьої спроби забрав другу партію. У третьому сеті Марченку вдалося взяти три гейми поспіль, після чого тенісисти по черзі забирали свої подачі.

Українець п'ять разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 1 з 11 брей-пойнтів.

Зазначимо, що Ілля вперше в сезоні зіграв у фіналі Челленджера. У вирішальному поєдинку на Марченка очікує переможець пари Адам Волтон (111) — Джеймс Дакворт (102), обидва представляють Австралію.

ATP Challenger 75 — 2024 Santaizi
Тайбей, Тайвань
Призовий фонд — $82,000
Хард
1/2 фіналу, 17 травня

Ілля Марченко (Україна) — Ю Сіу Су (Тайвань) 0:6, 7:6(3), 6:3

Для українця фінал у Тайбеї стане першим із жовтня 2023 року, коли він тріумфував на турнірі в Гамбурзі.

Напередодні Марченко здобув першу з 2022 року перемогу над представником топ-100, у другому колі українець розібрався з росіянином Євгенієм Донскім (353), а в першому — здолав японця Хірокі Морію (329).

Ілля Марченко ATP Challenger 75

Ілля Марченко

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