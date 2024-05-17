Марченко зробив неймовірний камбек та вийшов у фінал Челенджера

Український тенісист Ілля Марченко (242) здобув вольову перемогу над тайванцем Ю Сіу Су (235) у півфіналі Челленджера, який проходить в Тайбеї.

Поєдинок тривав 2 годину 41 хвилину та завершився з рахунком 0:6, 7:6(3), 6:3. Після розгрому в першому сеті українець у тай-брейку з третьої спроби забрав другу партію. У третьому сеті Марченку вдалося взяти три гейми поспіль, після чого тенісисти по черзі забирали свої подачі.

Українець п'ять разів подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 1 з 11 брей-пойнтів.

Зазначимо, що Ілля вперше в сезоні зіграв у фіналі Челленджера. У вирішальному поєдинку на Марченка очікує переможець пари Адам Волтон (111) — Джеймс Дакворт (102), обидва представляють Австралію.

ATP Challenger 75 — 2024 Santaizi

Тайбей, Тайвань

Призовий фонд — $82,000

Хард

1/2 фіналу, 17 травня

Ілля Марченко (Україна) — Ю Сіу Су (Тайвань) 0:6, 7:6(3), 6:3

Для українця фінал у Тайбеї стане першим із жовтня 2023 року, коли він тріумфував на турнірі в Гамбурзі.

Напередодні Марченко здобув першу з 2022 року перемогу над представником топ-100, у другому колі українець розібрався з росіянином Євгенієм Донскім (353), а в першому — здолав японця Хірокі Морію (329).