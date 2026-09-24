Капітан збірної України: Я був упевнений у наших дівчатах

Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко підсумував чвертьфінальний матч Кубку Біллі Джин Кінг проти Бельгії, в якому його підопічні здобули непросту перемогу і вийшли у півфінал.

Слова фахівця наводить Великий теніс України.

Марченко запевнив, що не сумнівався у підсумковому успіху.

"Знаєте, я взагалі не хвилювався. Я був упевнений у наших дівчатах. Так, сьогодні був довгий день, дуже напружена боротьба. Думаю, збірна Бельгії сьогодні показала дуже хороший теніс. Ми раді, що проходимо далі. Ми дуже щасливі, адже минулого року це було для нас, так би мовити, історичним досягненням. Цього року це вже відчувається як щось нормальне. Добре, що ми тут і перебуваємо серед найкращих команд. Я дуже пишаюся своєю командою. Я дуже радий, що ми можемо подарувати цю радість українським уболівальникам".

Збірна України зіграє у півфіналі КБДК другий сезон поспіль. Суперницями нашої команди 26 вересня стануть переможниці матчу між чинними чемпіонками турніру, італійками, та господарками китаянками.