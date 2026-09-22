Марченко – про склад збірної України на фінал КБДК: Жіноча команда – це дуже делікатна справа

Капітан жіночої тенісної збірної України Ілля Марченко перед стартом фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг розповів про причини неоптимального складу команди на турнір.

Слова фахівця наводить Sport.ua.

Марченко пояснив, чому довго не оприлюднював остаточний склад збірної на КБДК.

"Я не знаю, чому б я показував суперникам, який у нас склад приїде. Дедлайн на заявку був до завтра, до 11-ї. Тому навіщо показувати суперникам, хто в нас приїде, хто ні, я не знаю. Так, у нас форс-мажор в останню хвилину. Марта травмувалася і не приєдналася до команди. Це, мабуть, найбільша така втрата для нас. Марта – доросла дівчина, вона знає – це її рішення, що і коли робити. Так, у неї були проблеми на US Open, але в неї були проблеми і до того. На US Open інформація була така, що вона буде грати на КБДК. Вона повідомила це в останню мить у Гвадалахарі. Так, вона зіграла матч, але вже з болем".

Загалом капітан не захотів розкривати деталі запрошення чи виключення з команди кожного гравця.

"У мене жіноча команда. Це дуже делікатна справа. І в цілому наш тренерський штаб намагається ухвалювати рішення щодо того, хто буде, хто не буде в команді. У кожного свої календарі, у кожного своя ситуація. Намагаємося, щоб у нас був найкращий склад, щоб показати результат. І я не хочу вдаватися в деталі щодо кожного гравця. Я вважаю, що за ці три роки, що я є капітаном, я заслужив це, тому що ми програли тільки один матч за три роки. І то це було проти переможців останніх двох років. Намагаємося, щоб у нас був найкращий склад на кожен матч. І ця фінальна частина не є винятком".

Нагадаємо, що збірна України у чвертьфіналі КБДК 24 вересня зіграє чвертьфінальний матч проти Бельгії. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 вересня.