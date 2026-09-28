Історичне "срібло" України, Світоліна на порозі рекордів: статистичні підсумки фіналу КБДК

У неділю, 28 вересня, у китайському Шеньчжені жіноча національна збірна України у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг не змогла змусити по-справжньому понервувати головного фаворита турніру – Чехію, зазнавши поразки з рахунком 0:2.

Проте за 33 розіграші неофіційного чемпіонату світу, в яких Україна брала участь, наша команда встановила, без перебільшення, історичне досягнення. "Срібло" з присмаком "золота" – ще кілька років тому в це було б важко повірити.

Браво!

Закриваючи магічний тиждень у Китаї, ми традиційно підбиваємо підсумки виступу збірної України крізь призму цифр і фактів.

Матч з Чехією став 111-м в історії незалежної жіночої збірної України. 65 із них українки виграли, 46 – програли.

Україна поступається в особистих зустрічах з Чехією – 0:2.

0:1 – Україна – Чехія, 1:3, 2023 рік;

0:2 – Україна – Чехія, 0:2, 2026 рік.

Попри першу поразку у формі збірної, Ангеліна Калініна заслуговує на найкращі епітети. Саме завдяки неочікуваному джокеру Україна пройшла всю дистанцію фінального тижня та відчула емоції, яких до цього ніколи не переживала. Калініна зіграла за збірну шість матчів (ділить 25-те місце), здобувши п'ять перемог і зазнавши однієї поразки.

Ангеліна Калініна (зліва) і Кароліна Мухова (справа) World Tennis

Про те, що Еліна Світоліна цього тижня здобула 20-ту одиночну перемогу у складі "синьо-жовтих", ми вже повідомляли. Вона оновила власний національний рекорд. Зараз зупинимося та зафіксуємо інші важливі цифри, які мають потенціал стати орієнтиром для наступних поколінь.

У фіналі КБДК-2026 Світоліна зіграла 34-й матч за збірну – це другий показник в історії національної команди. Щоправда, цю сходинку вона ділить із сестрами Альоною та Катериною Бондаренко, які також мають по 34 матчі, але вже завершили професійні кар'єри. 34 матчі має у своєму активі й Леся Цуренко, яка про завершення кар'єри не повідомляла.

Вийти на чисте друге місце Еліна може у квітні 2027 року, якщо зіграє у плейоф за вихід у третю поспіль китайську осінь. Саме тоді стануть чіткішими контури, чи зможе наша прима наздогнати Олену Татаркову, яка зіграла 38 матчів.

Топ українських тенісисток за кількістю матчів у національній збірній

Олена Татаркова – 38; Альона Бондаренко – 34; Катерина Бондаренко – 34; Еліна Світоліна – 34; Леся Цуренко – 34; Юлія Бейгельзимер – 31; Ольга Савчук – 29; Тетяна Перебійніс – 22; Марта Костюк – 20; Людмила Кіченок – 17; Надія Кіченок – 17.

Кожна наступна перемога Світоліної у збірній наближатиме її до Татаркової, яка міцно утримує лідерство у загальній таблиці набраних очок. Нагадаємо: усі перемоги Світоліна здобула в одиночному розряді, тоді як у парі зазнала двох поразок.

Татаркова ж свої 27 перемог розподілила так: 17 – в одиночці та 10 – у парі.

Топ українських тенісисток за кількістю набраних очок у національній збірній

Олена Татаркова – 27; Катерина Бондаренко – 23; Альона Бондаренко – 22; Ольга Савчук – 21; Еліна Світоліна – 20; Юлія Бейгельзімер – 18; Леся Цуренко – 17; Марта Костюк – 14; Тетяна Перебійніс – 10; Надія Кіченок – 10. Анна Запорожанова – 8; Людмила Кіченок – 8; Даяна Ястремська – 8.

А ось рекорд, який Світоліна може встановити вже у наступному матчі. Фінал із Чехією став для Еліни 26-ю матчевою зустріччю. За цим показником вона обійшла Ольгу Савчук (25), з якою ділила другу сходинку.

До лідерки, Олени Татаркової, яка провела 27 матчевих зустрічей, залишається лише одна дуель.

Топ українських тенісисток за кількістю матчевих зустрічей

Олена Татаркова – 27; Еліна Світоліна – 26; Ольга Савчук – 25; Юлія Бейгельзімер – 20; Леся Цуренко – 20; Альона Бондаренко – 19; Катерина Бондаренко – 19; Надія Кіченок – 16. Марта Костюк – 15; Людмила Кіченок – 14; Тетяна Перебійніс – 12.

Не менш вражаючою є ефективність Іллі Марченка. Він провів дев'ять матчів у статусі капітана і виграв сім із них. Дві поразки припали на найвищі точки в історії тенісної збірної України – торішній півфінал КБДК і цьогорічний фінал.

Топ капітанів жіночої збірної України за кількістю матчів

Михайло Філіма – 20 матчів (13 перемог/7 поразок);

Володимир Богданов – 15 (10/5);

Світлана Медведєва – 16 (9/7);

Ілля Марченко – 9 (7/2);

Наталія Медведєва – 8 (6/2).

Що далі? Далі на Україну чекає жеребкування етапу "кваліфайєрс", який відбудеться у квітні 2027 року. Переможець цього плейоф отримає путівку до фінальної частини КБДК-2027, яка знову відбудеться у Китаї.

Формат – до трьох очок: спочатку гратимуть дві одиночні зустрічі, потім парну, а за потреби – ще дві одиночні.

Ігор ГРАЧОВ, для "Чемпіона"