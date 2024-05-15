Марченко переміг росіянина та пройшов у чвертьфінал турніру в Тайвані

Український тенісист Ілля Марченко (242) переміг росіянина Євгенія Донского (353) в другому колі та пройшов у чвертьфінал Челленджера, який проходить в Тайбеї (Тайвань).

Поєдинок тривав 1 годину 59 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:3, 6:4. Українець 9 разів подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки та використав 2 з 7 брейк-пойнтів.

В 1/4 фіналу Ілля зустрінеться з австралійцем Максом П'юрселл (84).

ATP Challenger 75

Тайбей, Тайвань

Друге коло, 15 травня

Ілля Марченко (Україна) — Євгеній Донской 3:6, 6:3, 6:4

У першому колі Марченко переміг японця Хірокі Морію (329).

Нагадаємо, на попередньому Челленджері в Китаї Ілля не зміг подужати першу стадію турніру.