Принципове протистояння: Світоліна зіграє з Соблоенко в 1/8 фіналу турніру в Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна (19) протистоятиме другій ракетці світу Аріні Соболоенко в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Римі.

Зустріч відбудеться у понеділок, 13 травня, орієнтовний початок гри о 21:30 за київським часом.

Перша ракетка України вчетверте зіграє з нейтральною білоруською спортсменкою. У попередніх трьох матчах Світоліна здобула лише одну перемогу.

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Остання очна зустріч відбулася в межах 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam — Ролан Гаррос, де українка зазнала поразки у двох сетах (6:4, 6:4).

Зазначимо, що в попередньому матчі Світоліна обіграла росіянку Анну Калінську, а Соболенко виявилася сильнішою за іншу українську тенісистку Даяну Ястремську.

Раніше змагання у Римі покинули Марта Костюк та Леся Цуренко.