Костюк вилетіла у другому колі престижного турніру в Римі
— 9 травня, 19:18
Українська тенісистка Марта Костюк (20) поступилася Наомі Осаці (173) в матчі другого кола турніру WTA 1000 в Римі.
Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 2:6.
21-річна киянка припустилася семи подвійних помилок, реалізувала 2 з 7 брейк-пойнтів і жодного разу не змогла подати навиліт.
Internazionali BNL d’Italia WTA 1000
Рим, Італія
Призовий фонд – $7,877,020
Ґрунт
Друге коло
9 травня
Наомі Осака – Марта Костюк 6:3, 6:2
Зазначимо, що гра почалася о 16:30, але на початку другого сету була призупинена через дощ.
На турнірі в Римі зіграють ще 4 українські тенісистки. Леся Цуренко та Ангеліна Калініна зійдуться в очному матчі, Даяна Ястремська протистоятиме Лаурі Зігемунд, а Еліна Світоліна зустрінеться з Сарою Еррані.