Костюк вилетіла у другому колі престижного турніру в Римі

Українська тенісистка Марта Костюк (20) поступилася Наомі Осаці (173) в матчі другого кола турніру WTA 1000 в Римі.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 2:6.

21-річна киянка припустилася семи подвійних помилок, реалізувала 2 з 7 брейк-пойнтів і жодного разу не змогла подати навиліт.

Internazionali BNL d ’Italia WTA 1000

Рим, Італія

Призовий фонд – $7,877,020

Ґрунт

Друге коло

9 травня

Наомі Осака – Марта Костюк 6:3, 6:2

Зазначимо, що гра почалася о 16:30, але на початку другого сету була призупинена через дощ.

На турнірі в Римі зіграють ще 4 українські тенісистки. Леся Цуренко та Ангеліна Калініна зійдуться в очному матчі, Даяна Ястремська протистоятиме Лаурі Зігемунд, а Еліна Світоліна зустрінеться з Сарою Еррані.