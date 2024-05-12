Світоліна: В українських матерів жорстоко відібрали дітей

Перша ракетка України Еліна Світоліна нагадала міжнародній спільноті про злочини, які коять російські окупанти, зокрема про численні випадки викрадення дітей.

Своє звернення з нагоди Дня матері тенісистка опублікувала в соціальній мережі Instagram.

"На жаль, багато матерів у моїй рідній країні позбавлені цього важливого зв’язку. У них жорстоко відібрали дітей і насильно відправили до Росії. Агресори наважилися порушити найсвятіший зв’язок – материнство, викравши у родин понад 20 тисяч українських дітей. Зараз ці діти розкидані по всьому регіону, і тільки завдяки нашим спільним зусиллям їх можна повернути.

Приєднуйтесь до мене в межах місії з підвищення обізнаності про найбільшу операцію з викрадення за останній час. Слідкуйте за @bringkidsback_ua – українською ініціативою з повернення всіх викрадених дітей і будьте в курсі останніх подій і способів зробити свій внесок", – написала Світоліна.