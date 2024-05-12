Світоліна переграла росіянку Калінську в третьому колі турніру в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (19) обіграла росіянку Анну Калінську (26) у третьому колі турніру WTA 1000 в Римі.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:3. Українка двічі подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 3 з 7 брейк-пойнтів.

Це була перша зустріч тенісисток.

У наступному колі Еліна зустрінеться з другою ракеткою світу Аріною Соболенко з Білорусі, яка напередодні обіграла Даяну Ястремську.

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $5,509,771

Третє коло, 12 травня

Еліна Світоліна (Україна) — Анна Калінська (-) 6:3, 6:3

Нагадаємо, Еліна стартувала на турнірі з другого кола, в якому обіграла італійку Сару Еррані (93).

Раніше змагання у Римі покинули Марта Костюк та Леся Цуренко.