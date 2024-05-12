Ястремська без шансів поступилася білорусці Соболенко у третьому колі Риму

Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) вилетіла з турніру WTA 1000 у Римі.

В матчі третього кола 23-річна одеситка зазнала поразки від "нейтральної" спортсменки з білоруським паспортом Аріни Соболенко (2).

Даяна двічі подала навиліт (у суперниці лише один ейс), припустилася чотирьох подвійних помилок та реалізувала 7 з 10 брейк-пойнтів (Соболенко - 2/2).

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $5,509,771

Третє коло, 12 травня

Арина Соболенко - Даяна Ястремська 6:4, 6:2

Раніше з турніру також вилетіли Марта Костюк, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Сьогодні, 12 травня, свій матч третього кола проведе Еліна Світоліна. В суперницях - росіянка Анна Калінская.

Нагадаємо, напередодні WTA повідомила про зняття з турніру в Римі його чинної чемпіонки Єлєни Рибакіної.