Ястремська без шансів поступилася білорусці Соболенко у третьому колі Риму
Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) вилетіла з турніру WTA 1000 у Римі.
В матчі третього кола 23-річна одеситка зазнала поразки від "нейтральної" спортсменки з білоруським паспортом Аріни Соболенко (2).
Даяна двічі подала навиліт (у суперниці лише один ейс), припустилася чотирьох подвійних помилок та реалізувала 7 з 10 брейк-пойнтів (Соболенко - 2/2).
Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $5,509,771
Третє коло, 12 травня
Арина Соболенко - Даяна Ястремська 6:4, 6:2
Раніше з турніру також вилетіли Марта Костюк, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Сьогодні, 12 травня, свій матч третього кола проведе Еліна Світоліна. В суперницях - росіянка Анна Калінская.
Нагадаємо, напередодні WTA повідомила про зняття з турніру в Римі його чинної чемпіонки Єлєни Рибакіної.