Калініна поступилася Возняцкі в першому колі Cincinnati Open

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (51) зазнала поразки від данки Каролін Возняцкі (84) в першому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).

Матч тривав 1 годину 26 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:4. Калініна двічі подала навиліт, допустила шість подвійних помилок та реалізувала всього 1 з 7 брейк-пойнтів.

Напередодні 27-річна уродженка Нової Каховки пропустила Відкритий чемпіонат Канади через хворобу, яка не дозволила їй зіграти на Олімпійських іграх-2024.

Cincinnati Open — WTA 1000 Цинциннаті , США, Хард Призовий фонд — $3,211,715 Перше коло, 15 серпня

Кароліна Возняцкі (Данія) — Ангеліна Калініна (Україна) 6:2, 6:4

Зазначимо, що інша українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола в Цинциннаті, перегравши Лулу Радовчич, Еліна Світоліна здолала китаянку Ван Яфань на старті турніру, а Даяна Ястремська в першому раунді змагань поступилася Кароліні Муховій.