Ястремська програла Муховій на старті турніру в Цинциннаті

Українська тенісистка Даяна Ястремська (34) зазнала поразки від чешки Кароліни Мухової (35) в першому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).

Матч тривав 1 годину 58 хвилин та завершився з рахунком 7:6(6), 6:2. Ястремська виконала 2 подачі навиліт, допустилася 12 подвійних помилок та реалізувала 4 з 8 брейк-пойнта.

Напередодні 24-річна одеситка відмовилася продовжувати матч проти американки Тейлор Таунсенд через проблеми з плечем.

Cincinnati Open — WTA 1000 Цинциннаті , США, Хард Призовий фонд — $3,211,715 Перше коло, 14 серпня

Кароліна Мухова (Чехія) — Даяна Ястремська (Україна) 7:6(6), 6:2

Зазначимо, що інша українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола в Цинциннаті, перегравши Лулу Радовчич, Еліна Світоліна здолала китаянку Ван Яфань на старті турніру, а Ангеліна Калініна в першому раунді змагань поступилася Каролін Возняцкі.