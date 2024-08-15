Костюк перемогла Сун на шляху до третього кола "тисячника" в Цинциннаті

Перша ракетка України Марта Костюк (21) перемогла новозеландку Лулу Сун (64) в другому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).

Матч тривав 1 годину 31 хвилину та завершився з рахунком 6:3, 7:5. Костюк виконала вісім подач на виліт, допустила 11 подвійних помилок та реалізувала 4 з 10 брейк-пойнтів.

У наступному колі 22-річна киянка зустрінеться з першою ракеткою світу Ігою Швьонтек. Матч заплановано на завтра, 16 серпня.

Cincinnati Open — WTA 1000 Цинциннаті , США, Хард Призовий фонд — $3,211,715 Друге коло, 15 серпня

Марта Костюк (Україна) — Лулу Сун (Нова Зеландія) 6:3, 7:5

Нагадаємо, що в напередодні Марта виявилася сильнішою за бельгійку Елізе Мертенс (32) в першому раунді змагань.

Зазначимо, що інша українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася чешці Кароліні Муховій на старті турніру в США, Еліна Світоліна здолала китаянку Ван Яфань у першому колі, а Ангеліна Калініна поступилася Каролін Возняцкі.