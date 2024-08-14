Світоліна не без проблем здолала китаянку на старті "тисячника" в Цинциннаті

Українська тенісистка Еліна Світоліна (30) перемогла китаянку Ван Яфань (62) у першому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

Матч тривав 2 години та 11 хвилин та завершився з рахунком 5:7, 6:3, 6:2.

Еліна 9 разів подала навиліт (а активі суперниці лише три ейси), але припустилася 5 подвійних помилок. Також 29-річна одеситка відіграла 6 з 8 брейк-пойнтів.

Cincinnati Open — WTA 1000 Цинциннаті , США Хард Призовий фонд — $3,211,715 Перше коло, 14 серпня



Еліна Світоліна (Україна) — Ван Яфань (Китай) 5:7, 6:3, 6:2

У другому колі Еліна зіграє проти переможниці матчу між Лючією Бронзетті (Італія) та Вікторією Азаренко (Білорусь). Їхня зустріч відбудеться сьогодні, 14 серпня, початок — не раніше 19:30.

Зазначимо, що найкращим результатом Світоліної на турнірі в Цинциннаті є участь у півфіналі 2015 року. Тоді юна на той момент українка за крок до вирішального матчу поступилася титулованій Серені Вільямс.