Українського протистояння не буде: Костюк програла у першому ж матчі на турнірі WTA 500
Перша ракетка України Марта Костюк (18) зіграла у першому для себе матчі на турнірі WTA 500, який проходить в австралійському Брісбені.
22-річна українка стартувала одразу з другого кола поєдинком проти китаянки Юе Юань (49). Зустріч тривала 1 годину 30 хвилин та завершилася з рахунком 6:4, 6:3 на користь суперниці.
Українка тричі подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок та використала 1 з 2 брейк-пойнтів. У суперниці 1 ейс, 4 подвійні помилки та 4 реалізовані брейк-пойнти з 12.
WTA 500 – одиночний розряд
Брісбен, Австралія, хард
Призовий фонд – $922,573
1 січня, друге коло
Юе Юань (Китай) – Марта Костюк (Україна) 6:4, 6:3
Нагадаємо, Ангеліна Калініна напередодні здолала "нейтральну" Діану Шнайдер. Якби Марта перемогла в цьому матчі, то на глядачів чекало б українське протистояння (Костюк проти Калініної) вже у третьому колі.
Також інша представниця України Даяна Ястремська не змогла пробитись в наступний етап, програвши росіянці Анастасії Потаповій.