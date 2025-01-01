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Українського протистояння не буде: Костюк програла у першому ж матчі на турнірі WTA 500

Микола Дендак — 1 січня 2025, 11:01
Українського протистояння не буде: Костюк програла у першому ж матчі на турнірі WTA 500
Марта Костюк
Instagram Марти Костюк

Перша ракетка України Марта Костюк (18) зіграла у першому для себе матчі на турнірі WTA 500, який проходить в австралійському Брісбені.

22-річна українка стартувала одразу з другого кола поєдинком проти китаянки Юе Юань (49). Зустріч тривала 1 годину 30 хвилин та завершилася з рахунком 6:4, 6:3 на користь суперниці.

Українка тричі подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок та використала 1 з 2 брейк-пойнтів. У суперниці 1 ейс, 4 подвійні помилки та 4 реалізовані брейк-пойнти з 12.

WTA 500 – одиночний розряд
Брісбен, Австралія, хард
Призовий фонд – $922,573
1 січня, друге коло

Юе Юань (Китай) – Марта Костюк (Україна) 6:4, 6:3

Нагадаємо, Ангеліна Калініна напередодні здолала "нейтральну" Діану Шнайдер. Якби Марта перемогла в цьому матчі, то на глядачів чекало б українське протистояння (Костюк проти Калініної) вже у третьому колі.

Також інша представниця України Даяна Ястремська не змогла пробитись в наступний етап, програвши росіянці Анастасії Потаповій.

Ангеліна Калініна Марта Костюк WTA 500

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