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Калініна здолала Юань та пробилась у 1/4 фіналу WTA 500

Володимир Максименко — 2 січня 2025, 08:07
Калініна здолала Юань та пробилась у 1/4 фіналу WTA 500
Ангеліна Калініна
Getty images

Ангеліна Калініна (55) у 1/8 фіналу WTA 500 переграла Юе Юань (49) та вийшла у наступний етап.

Українка виграла обидва сети, допустивши дві подвійні помилки та відігравши чотири брейк-пойнти.

Окрім того, на рахунку Ангеліни шість використаних брейк-пойнтів. Суперниця мала дві подачі навиліт та одну подвійну помилку. Зустріч тривала 1 годину 42 хвилини.

У наступному колі на українку очікує Кімберлі Біррелл з Австралії.

WTA 500 – одиночний розряд
Брісбен, Австралія, хард
Призовий фонд – $922,573
2 січня, 1/8 фіналу

Ангеліна Калініна (Україна) – Юе Юань (Китай) 6:1, 6:4

Нагадаємо, напередодні Калініна здолала нейтральну Шнайдер та мала шанси на українське протистояння, але Марта Костюк поступилась у своєму першому ж матчі на турнірі.

Ангеліна Калініна WTA 500

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