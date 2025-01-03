Калініна відіграла матчбол та пройшла до півфіналу турніру в Брісбені

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 55) здолала австралійку Кімберлі Біррелл (113) у 1/4 фіналу турніру WTA 500 в австралійському Брісбені.

Гра завершилася з рахунком 4:6, 6:1, 7:5 на користь українки.

Матч тривав 2 години 41 хвилину. Калініна подала 9 есйсів, Біррелл – 6. Але Ангеліна зробила і більше подвійних помилок – 4 проти 2.

Перший сет забрала господарка турніру, а в наступному Ангеліна спокійно відновила паритет. У третьому суперниця мала прихований матчбол, але українська тенісистка відіграла його. Для суперниць це був перший матч між собою.

WTA 500 – одиночний розряд

Брісбен, Австралія, хард

Призовий фонд – $922,573

3 січня, 1/4 фіналу

Анеліна Калініна (Україна) – Кімберлі Біррелл (Австралія) 4:6, 6:1, 7:5

Нагадаємо, напередодні Калініна здолала нейтральну Шнайдер та мала шанси на українське протистояння, але Марта Костюк поступилась у своєму першому ж матчі на турнірі. Також протягом турніру Калініна зуміла перемогти китаянку Юе Юань.