Калініна здолала Шнайдер та пробилась у наступний раунд WTA 500

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 55) здолала "нейтральну" Діану Шнайдер (13) у 1/16 фіналу WTA 500.

Калініна дуже впевнено виграла перший сет, але другий розпочала доволі погано. Втім, спортсменка була дуже близька до камбеку (6:4) - українка виконала одну подачу навиліт та відіграла один брейк-пойнт.

В третьому сеті Ангеліна розгромила суперницю, виконавши одну подачу навиліт та пройшла у наступний раунд.

WTA 500 – одиночний розряд

Брісбен, Австралія, хард

Призовий фонд – $922,573

31 грудня, 1/16 фіналу

Час матчу: 1:51

Ангеліна Калініна – Діана Шнайдер 2:1 (6:3, 4:6, 6:1)

У наступному раунді Калініна зустрінеться із переможцем пари Юань – Костюк.

Зазначимо, що восени українська спортсменка невдало виступила на WTA 1000.