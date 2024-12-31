Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Калініна здолала Шнайдер та пробилась у наступний раунд WTA 500

Володимир Максименко — 31 грудня 2024, 13:01
Калініна здолала Шнайдер та пробилась у наступний раунд WTA 500
Ангеліна Калініна
Getty images

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 55) здолала "нейтральну" Діану Шнайдер (13) у 1/16 фіналу WTA 500.

Калініна дуже впевнено виграла перший сет, але другий розпочала доволі погано. Втім, спортсменка була дуже близька до камбеку (6:4) - українка виконала одну подачу навиліт та відіграла один брейк-пойнт.

В третьому сеті Ангеліна розгромила суперницю, виконавши одну подачу навиліт та пройшла у наступний раунд.

WTA 500 – одиночний розряд
Брісбен, Австралія, хард
Призовий фонд – $922,573
31 грудня, 1/16 фіналу
Час матчу: 1:51

Ангеліна Калініна – Діана Шнайдер 2:1 (6:3, 4:6, 6:1)

У наступному раунді Калініна зустрінеться із переможцем пари Юань – Костюк.

Зазначимо, що восени українська спортсменка невдало виступила на WTA 1000.

Ангеліна Калініна WTA 500

Ангеліна Калініна

Рейтинг WTA: Костюк – перша ракетка України, Калініна, Соболєва та Завацька відіграли позиції
Калініна стартувала на WTA 500 з перемоги
Мінус один. Соболєва не пробилась в основну сітку турніру у Брісбені
Ястремська та Калініна виступлять на турнірі WTA 250 у Гобарті
Рейтинг WTA: Костюк та Світоліна не змінили позиції, Калініна та Цуренко піднялися

Останні новини