Костюк і Ястремська пробилися в друге коло Roland Garros-2024, Цуренко через травму покидає турнір

У неділю, 26 травня, в Парижі стартував 123-й за ліком турнір серії Grand Slam

Леся Цуренко не змогла завершити поєдинок проти Донни Векич через травму спини. 34-річна киянка за рахунку 5:6 в першому сеті змушена була взяти медичний тайм-аут, після якого не змогла продовжити матч. До слова, цей РГ став 15-м у кар'єрі для Цуренко.

Хорватка в другому колі зіграє з іншою представницею "синьо-жовтих" Мартою Костюк.

Донна Векич (Хорватія) – Леся Цуренко (Україна) 6:5 (відмова)

Врешті вдалося зняти прокляття першого кола на кортах Парижа Даяні Ястремській, яка, як це не дивно, не виграла до сьогоднішнього дня жодного матчу на турнірі (5 стартів – 5 поразок у першому колі).

Ястремська перемогла у важкому трисетовому поєдинку австралійку Айлу Томлянович. Перший сет залишився за суперницею українки - 6:3, однак наступні два з таким же рахунком забрала 24-річна українка.

У другому колі Ястремська зустрінеться з китаянкою Яфань Ван

Даяна Ястремська (Україна) – Айла Томлянович (Австралія) 3:6, 6:3, 6:3

Останньою з українок у перший ігровий день на корти вийшла Марта Костюк. Гру проти маловідомої бразилійки Лаури Пігоссі Костюк, за традицією, перетворила на справжнє випробування для уболівальників і своєї нервової системи. Уже на початку гри Костюк віддала свою подачу вже в першому геймі та ніяк не могла зробити зворотний брейк. Аж до гейму номер 8. Після якого суперниці по разу взяли власну подачу, а за рахунку 6:5 Костюк брейком забрала партію.

Друга партія перетворилася на гойдалки, дівчати по черзі віддавали власну подачу (тричі) і, як наслідок, усе дійшло до тай-брейку, де точнішою була Пігоссі.

Третій сет українська тенісистка розпочала ще гірше, ніж перші два. 4:0 на користь бразилійки й, здавалося б, без шансів для Марти (не обійшлося й без медичного тайм-ауту, який взяла українка). Проте Костюк одразу відіграла одну подачу, взяла свою, після чого гру було призупинено через дощ. Гра поновилася більше ніж через годину – Костюк швидко три гейми та вийшла уперед – 5:4. Подаючи на матч, українка знову мала проблеми, але довела матч до перемоги. Суперниці провели на корті понад 3 години.

Марта Костюк (Україна) – Лаура Пігоссі (Бразилія) 7:5, 6:7 (4), 6:4

27 травня матчі першого кола зіграють Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.