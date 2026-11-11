Для мене найбільшим прикладом завжди була Пегула, – Костюк розповіла про зміну ставлення до результатів
Українська тенісистка Марта Костюк розповіла про те, як Джессіка Пегула своїм прикладом допомогла їй простіше ставитися до перемог та поразок на корті.
Деталями киянка поділилася з Tennis Channel.
"На початку року я намагалася зрозуміти, як із цим справляються тенісистки топ-10. Адже вони не виграють усі турніри щотижня. У них теж бувають злети й падіння. Іноді вони показують чудові результати, а потім на двох-трьох турнірах у них настає невеликий спад. Тому я почала спостерігати за ними. Думала: "Що вони роблять? Як справляються із цим?"
І для мене найбільш неймовірним прикладом завжди була Джессіка Пегула. Мене дуже вражало те, наскільки вона спокійна й урівноважена. Ми багато разів разом тренувалися. Навіть порахували: цього року ми провели спільні тренування на шести турнірах! Думаю, цього року я тренувалася з нею частіше, ніж із будь-якою іншою тенісисткою.
Мене завжди неймовірно вражало, як незалежно від результату матчу чи того, що відбулося на корті, вона просто продовжує жити своїм життям і залишається такою самою людиною. У цьому сенсі вона була для мене чудовим прикладом. Я намагалася навчитися в неї такого підходу й подивитися, куди це мене приведе", – розказала Костюк.
Нагадаємо, напередодні Марта у другому турі Групи 1 Підсумкового турніру поступилася саме Пегулі і втратила шанси на вихід до півфналу.