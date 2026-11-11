Тренерка Костюк – про початок співпраці з тенісисткою: Побоювалася, що Марта мене звільнить

Українська тенісистка Марта Костюк та її тренерка, полька Сандра Заневська, пригадали початок своєї співпраці, який видався доволі непростим.

Інтерв'ю з Костюк та Заневською наводить Tennis Channel.

Фахівчиня заявила, що під кінець першого спільного сезону побоювалася звільнення через не найкращі результати підопічної.

"Пам'ятаю, що ближче до завершення сезону я трохи хвилювалася, тому що Марта вигравала не так багато матчів. Але ми вже почали змінювати певні речі в її грі. Ми обидві вірили в ці зміни. І я думала: "Сподіваюся, у мене буде достатньо часу, щоб ці зміни почали давати результати, перш ніж Марта мене звільнить через те, що не виграє матчів!", – сказала Заневська.

Костюк розповіла, що на момент початку спільної роботи перебувала у не найкращому стані, тому обом було непросто.

"Наша співпраця почалася зовсім не ідеально. Не було такого, що ми відразу почали працювати, усе стало чудово, весело й ми постійно сміялися. Насправді все почалося саме зі складних моментів. Думаю, будь-хто може добре працювати, коли ти постійно перемагаєш і все складається чудово. Але ми пройшли через величезну кількість складних ситуацій – на корті, поза ним, у різних життєвих обставинах. Єдине, чого між нами ніколи не було, – це неповаги", – підсумувала Марта.

Костюк та Заневська працюють разом з серпня 2023 року.

Нагадаємо, що на дебютному для себе Підсумковому турнірі Костюк зазнала поразок у матчах проти Лінди Носкової та Джессіки Пегули і втратила шанси на вихід до плейоф.