Травма спини: Цуренко не змогла продовжити гру першого раунду Ролан Гаррос
Українська тенісистка Леся Цуренко (44) завершила свій шлях на Ролан Гаррос-2024, відмовившись продовжувати поєдинок першого раунду проти хорватки Донни Векич (40).
Наприкінці першого сету, в якому Векич вела з рахунком 6:5, Цуренко через травму спини взяла медичний тайм-аут. Після паузи українка не змогла продовжити гру.
Перше коло
26 травня
У паралельному поєдинку інша українка Даяна Ястремська (32) протистоїть австралійці Айлі Томлянович (207).
Зазначимо, що Векич у наступному раунді може зустрітися з Мартою Костюк (20). Сьогодні українка змагатиметься з представницею Бразилії Лаурі Пігоссі (119).
Нагадаємо, в основній сітці візьмуть участь одразу 6 представниць України. Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева стартові поєдинки зіграють 27 травня.