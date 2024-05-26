Травма спини: Цуренко не змогла продовжити гру першого раунду Ролан Гаррос

Українська тенісистка Леся Цуренко (44) завершила свій шлях на Ролан Гаррос-2024, відмовившись продовжувати поєдинок першого раунду проти хорватки Донни Векич (40).

Наприкінці першого сету, в якому Векич вела з рахунком 6:5, Цуренко через травму спини взяла медичний тайм-аут. Після паузи українка не змогла продовжити гру.

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Перше коло

26 травня





Донна Векич (Хорватія) — Леся Цуренко (Україна) 6:5 (достроково завершено)

У паралельному поєдинку інша українка Даяна Ястремська (32) протистоїть австралійці Айлі Томлянович (207).

Зазначимо, що Векич у наступному раунді може зустрітися з Мартою Костюк (20). Сьогодні українка змагатиметься з представницею Бразилії Лаурі Пігоссі (119).

Нагадаємо, в основній сітці візьмуть участь одразу 6 представниць України. Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева стартові поєдинки зіграють 27 травня.