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Травма спини: Цуренко не змогла продовжити гру першого раунду Ролан Гаррос

Владислав Уткін — 26 травня, 13:27
Травма спини: Цуренко не змогла продовжити гру першого раунду Ролан Гаррос

Українська тенісистка Леся Цуренко (44) завершила свій шлях на Ролан Гаррос-2024, відмовившись продовжувати поєдинок першого раунду проти хорватки Донни Векич (40).

Наприкінці першого сету, в якому Векич вела з рахунком 6:5, Цуренко через травму спини взяла медичний тайм-аут. Після паузи українка не змогла продовжити гру.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Перше коло
26 травня

Донна Векич (Хорватія) — Леся Цуренко (Україна) 6:5 (достроково завершено)

У паралельному поєдинку інша українка Даяна Ястремська (32) протистоїть австралійці Айлі Томлянович (207).

Зазначимо, що Векич у наступному раунді може зустрітися з Мартою Костюк (20). Сьогодні українка змагатиметься з представницею Бразилії Лаурі Пігоссі (119).

Нагадаємо, в основній сітці візьмуть участь одразу 6 представниць України. Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева стартові поєдинки зіграють 27 травня.

WTA Ролан Гаррос Леся Цуренко

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