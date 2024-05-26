Шість українок стартують в основній сітці Roland Garros й троє з них – сіяні. Четверте коло – реальність чи межа мрій?

26 травня, в Парижі стартує 123-й розіграш головного ґрунтового турніру – Ролан Гаррос. На глиняному святі в авангарді учасників, а точніше учасниць, перебувають одразу три українки, які потрапили до посіву. До речі, таке на турнірі трапилося вперше.

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Головна зірка українського десанту Еліна Світоліна отримала 15-й номер посіву і далеко не найлегший жереб для розгойдування – експершу ракетку світу 32-річну Кароліну Плішкову. Нехай чешка і не перемагала на мейджорах, але, як і раніше, залишається в елітній групі тенісисток. Наразі Каро посідає 51-шу сходинку і може завдати чимало незручностей Еліні.

Своєю чергою, Світоліна виграла останні чотири очні зустрічі, а на ґрунті має статус однієї з найнебезпечніших суперниць. Щоправда, зайвим тиском може слугувати рейтинг, що підтанув після Страсбурга (після титулу вдалося захистити тільки 60 очок із 500), а на звітному РГ треба відбивати торішній чвертьфінал (430 балів).

Припускаю, якщо вдасться пройти перший раунд, то в другому буде легше - там чекатиме переможниця французької пари Ферро – Паррі, а в третьому колі проглядається Павлюченкова, на нестачу настрою на який українка навряд чи скаржитиметься.

І головне – Світоліна виступить в основі РГ в 11-те (до слова, свіжоспечений абсолютний рекорд країни) і в попередніх десяти заходах вона ніколи не поступалася в стартовому матчі.

Не менш голодною до найсолодших страв Парижа виглядає і Марта Костюк. Залетівши до світової топ-20, киянка вперше потрапила до посіву РГ (18-й номер) і отримала в суперники кваліфайєра. Нею стала бразилійка Лаура Пігоссі, яка може похвалитися бронзою Олімпіади в Токіо, але не статусом фаворита в матчі з Костюк. Далі на горизонті Марти визирають неприємності, як для другого кола: або хорватка Векич, або найближча тенісна подруга – землячка Леся Цуренко. Шлях Костюк до другого тижня виглядає тернистим (Коллінз - тільки ворогу й побажаєш), тому повернемося до дорожніх покажчиків після стартового матчу чи двох - для початку необхідно перервати серію з двох поразок у стартових раундах.

Від Даяни Ястремської (30-та ракетка турніру), коли вона у формі, очікується можна всього – аж до титулу. Її вихід до півфіналу Australian Open-2024 зайве підтвердження цього. Посів, як відомо, виключає зустріч із сіяними до третього кола, і якщо Даяна впорається з Томлянович, а потім переможцем пари Зіданшек – Вань, то у 1/16 фіналу з великої ймовірністю чекатиме Коко Гауфф. Цікава деталь – Ястремська вп'яте візьме старт на турнірі, і хоч би як це було складно повірити, доки в її активі немає жодної перемоги. Втім, знаючи характер Даяни – її головний козир і головний недолік одночасно – якщо вона розженеться, то приготуватися до хвилювання варто не тільки Гауфф.

У парі Цуренко – Векич кожна із суперниць може скаржитися на неприємний жереб. Лесі взагалі часто щастить, а Векич може здригатися лише про згадку імені Цуренко, яка її перемогла в останніх трьох матчах (у тому числі нещодавно в Римі). Сусідки за рейтингом (обидві - у п'ятому десятку класифікації) – мабуть, жорсткий початок мейджора. Про ризик натрапити на Костюк у другому раунді – теж перспектива не з приємних для обох.

Своєю чергою, варто відзначити колосальну тенісну довготривалість нашої Лесі. Нинішній РГ стане 15-м(!) за рахунком для киянки, що є рекордом країни для жінок (більше лише у Сергія Стаховського – 16 заходів). Якщо ж брати усі старти на турнірах Grand Slam, то РГ-2024 – 53-й у кар'єрі 34-річної тенісистки. Орієнтир у країні для жінок, але не абсолютний для України. У того ж Стаховського – 63 подібні старти, але лише 37 в основі проти Лесіних 43-х.

Головна українська загадка турніру – Ангеліна Калініна. На старті вона виловила мініатюрну колумбійку Камілу Асоріо і після півфіналу в Страсбурзі Енжі можна сміливо записувати у фаворити матчу першого кола. А ось далі є велика ймовірність на зустріч з Унс Жабер (8-я ракетка турніру). Зовні – несміливі перспективи, але й африканка зараз не виблискує. Утім, щоб об'єктивно заглядати в третє коло, необхідно пам'ятати, що Калініна на РГ ніколи не перемагала двічі протягом одного турніру.

Щодо головної української героїні у кваліфікації Юлії Стародубцевої, то вона вже завдання мінімум на турнірі, здається, виконала. Якщо не сказати – перевиконала, вигравши трираундовий відбір. Дебют в основній сітці РГ Юлія відзначить у матчі з молдованкою Христиною Букшею, яка виступає під іспанським прапором. І в цьому протистоянні, скоріше, Стародубцева, що увірвалася накатом у «шоломну» зону, виглядає фаворитом. В будь-якому випадку, у цій парі ніхто не гостював у другому колі РГ, а значить шанси на нові відчуття будуть в обох спортсменок.

Насамкінець хочеться додати, що спроба аналізу турнірної сітки найчастіше розбивається суворою та непередбачуваною реальністю жіночого тенісу. Одне можна сказати точно – ми побачимо щонайменше шість матчів за участю представників України, а це вже сама по собі серйозна заявка на тонку увагу до турніру.