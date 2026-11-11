Дуже бракує регулярної ігрової практики: Костюк – про поразку від Пегули на Підсумковому турнірі

Марта Костюк (10) після другої поспіль поразки на Підсумковому турнірі-2026, якої вона зазнала у протистоянні проти американки Джессіки Пегули (5), зізналася, що їй бракує регулярної ігрової практики та повторення ударів.

Її слова цитує Великий теніс України.

"Думаю, мені просто потрібно більше матчів і тренувань. Знову та сама розмова, нічого не змінилося. Не можна очікувати, що після одного дня тренувань я раптом знайду свою гру. Мені дуже бракує регулярної ігрової практики та повторення ударів. Сьогодні мені довелося змінювати техніку подачі просто посеред матчу, тому що зап'ясток не витримував навантаження так, як мені хотілося б. Я все ще намагаюся знайти правильний рух під час подачі. Це непросто, але я приймаю цей виклик", – сказала 24-річна тенісистка.

Марта розкрила, що напередодні поєдинку отримала настанову від тренерки Сандри Заневської, яка попросила її спробувати показати якомога видовищніший теніс.

Костюк зазначила, що залишилася задоволена собою та пишається тим, як змогла провести другий сет, у якому повернулася у боротьбі. Вона додала, що рада тим змінам, які відбулися всередині неї. Саме вони зможуть будувати її подальшу роботу.

Попереду у другої ракетки України ще фінальна зустріч проти американки Коко Гофф (4), яка відбудеться 12 листопада. Цей поєдинок вже не матиме жодного турнірного значення для українки, адже дві поразки у двох турах позбавили її усіх шансів на вихід до півфіналу WTA Finals-2026.

"Коко – неймовірна тенісистка, як і всі учасниці цього турніру. Тому, безумовно, буде дуже складно. Проте не думаю, що для мене щось зміниться. Я намагалася дотримуватися такого підходу в попередніх двох матчах і спробую зробити те саме знову", – підсумувала Костюк.

Нагадаємо, що цьогорічний Підсумковий турнір став для Марти дебютним у кар'єрі. У першому турі змагань Костюк поступилася чешці Лінді Носковій (8).

Інша представниця України, Еліна Світоліна (6), теж програла у першому турі WTA Finals. Її кривдницею стала "нейтральна" Мірра Андрєєва (3). 11 листопада перша ракетка країни зіграє проти чешки Кароліни Мухової (7).