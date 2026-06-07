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Рекорди і досягнення Александра Звєрєва, пов'язані з дебютним титулом Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 7 червня 2026, 21:21
Рекорди і досягнення Александра Звєрєва, пов'язані з дебютним титулом Ролан Гаррос
Александр Звєрєв
Denys Didkivskyi

Німецький тенісист Александр Звєрєв своєю перемогою на Ролан Гаррос встановив низку цікавих досягнень.

Статистичні дані наводить портал OptaAce.

Звєрєв здобув 125 перемог у матчах турнірів Grand Slam, перш ніж досягти дебютного титулу. Це найбільша кількість в історії у Відкриту еру (з 1968 року). Причому для такого йому знадобилася 41 участь у мейджорах. Більше турнірів (48) провів лише Горан Іванішевич.

Тільки двоє тенісистів завоювали більше титулів рівня АТР, ніж Звєрєв, до виграшу Слему: Іван Лендл (41) та Томас Мустер (29).

З 988 року, коли на турнірах Grand Slam було введено турнірну сітку на 128 гравців, Александр став лише другим тенісистом, який не зустрівся з жодним представником топ-10 світового рейтингу на шляху до трофею після Томаса Юханссона на Australain Open-2002.

З 1988 року, окрім Звєрєва, лише троє тенісистів мають перемоги на всіх головних змаганнях АТР (Grand Slam, Мастерс, Підсумковий та Олімпіада): Андре Агассі, Енді Маррей та Новак Джокович.

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Ролан Гаррос Александр Звєрєв

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