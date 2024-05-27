Світоліна на характері крокує далі, Калініна та Стародубцева покидають Ролан Гаррос-2024

У понеділок, 27 травня, в межах першого кола турніру серії Grand Slam — Roland Garros свої матчі провели три представниці України.

Першою на ґрунтові корти Парижа вийшла Ангеліна Калініна й була за крок від виходу в наступний раунд, однак у ключових розіграшах не змогла реалізувати свою перевагу.

Суперницею 26-річної каховки була колумбійка Каміла Осоріо, яка перед турніром посідала 77 сходинку в рейтингу WTA. Перший сет пройшов, як і личить фаворитці, за переваги Калініної. Українка зробила на один брейк більше від суперниці та забрала партію.

У другому сеті суперниці тричі обмінялися програними подачами, але за рахунку 6:5 Калініна, подаючи на матч, тричі не реалізувала матч-пойнт. Гейм залишився за колумбійкою, а партія перейшла на до тай-брейку. У якому представниця України поступилася без шансів — 7:2.

Третю партію Калініна розпочала з програного гейму на власній подачі, у наступному розіграші Осоріо захистила брейк, а потім забрала ще одну подачу українки. Після чого Калініній знадобилася медична допомога. Дограти поєдинок до кінця українська тенісистка не змогла.

Каміла Осоріо (Колумбія) — Ангеліна Калініна (Україна) 3:6, 7:6 (2), 4:1 (відмова)

Перша ракетка України Еліна Світоліна знову випробувала нервову систему своїх прихильників, влаштувавши, звичні для себе, гойдалки з експершою ракеткою світу Кароліною Плішковою з Чехії.

Плішкова швидко повела в рахунку 4:1, віддавши перший гейм у матчі на власній подачі. Українка спробувала повернутися в гру, за рахунку 3:4 мала брейк-пойнти, які не реалізувала через грубі помилки під час виходу до сітки. 6:3 — перший сет за чешкою.

Другу партію дівчата відіграли більш стабільно на власних подачах, обмінялися брейками, однак Світоліна зуміла під нуль забрати гейм на прийомі та перевести гру у вирішальний сет.

На який Плішкової вже не вистачило. 6:2 на користь українки.

Суперницею найкращої української тенісистки у 2 колі стане француженка Діан Паррі, яка наразі є 63 ракеткою світу.

Еліна Світоліна (Україна) — Кароліна Плішкова (Чехія) 3:6, 6:4, 6:2

На жаль, не змогла скласти конкуренцію іспанці Буксі абсолютна дебютантка Ролан Гаррос Юлія Стародубцева. І якщо в першому сеті 24-річна українка ще намагалася протистояти досвідченішій суперниці, то другий сет Букса забрала легко за 30 хвилин.

Крістіна Букса — Юлія Стародубцева 6:4, 6:1

Отже, із 6 українок в основній сітці турніру, до 2 кола дісталися лише троє. У середу, 29 травня, Марта Костюк зіграє з хорваткою Векич, а Даяна Ястремська протистоятиме китаянці Яфань Ван.