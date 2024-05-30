Ястремська: Повіяв вітер, різко потемніло. Сказала собі — ризикуй, бо знову втрутиться дощ

Одеситка Даяна Ястремська провела матч другого кола Ролан Гаррос проти китаянки Яфань Вань на день пізніше запланованого. Настрій турніру вперто псують дощі, які не дозволили в середу завершити хоча б один матч на кортах, які не мають даху. (Організатори повністю компенсували квитки вболівальникам, оскільки денна ігрова сесія тривала менше двох годин.)

Щодо матчу, то Даяна проїхалася танком суперницею. На класі та навіть без кредитів у вигляді мінішансів — 6:2, 6:0. Причому вклалася у притирання — після реалізованого матчболу знову пішов дощ, призупинивши всі матчі...

Журналіст Чемпіона Ігор Грачов поспілкувався з українською тенісисткою одразу після матчу.

— Даяно, дивлячись за перебігом поєдинку, припущу, що ви планували завершити його до початку дощу?

— ТакТак і є (сміється). Виходячи на корт, поставила завдання впоратися чітко та швидко. Хотілося уникнути зупинок матчів та рваного темпу. Вчора був дуже тяжкий день. Ми сиділи в комплексі до вечора.

— Тобто, провели цілий день на стадіоні?

— По суті, так. До 17:00. Спочатку я стояла у розкладі другим запуском. Вранці розім'ялася, перевдягнулась і пішов дощ. І потім одне перенесення матчу змінювалося іншим щогодини. Причому мене за цей час пересунули на перший запуск у разі поновлення матчів. Я переклала відповідальність за початок розминки на свого тренера, який стежив за метеообстановкою. А сама прилягла хвилин на 20, але прокинулася майже за півтори години. День очікувано завершився скасуванням усіх матчів...

Даяна Ястремська на Ролан Гаррос

— Проти китаянки Яфань Вань ви намагалися діяти агресивно, першим номером чи максимально незручно суперниці?

— Я переглянула її матч першого кола, адже раніше з нею не те що не грала, навіть не тренувалася. Зразковий план у мене склався, але здебільшого все йшло від своєї гри. Причому до ладу я сьогодні й не розім'ялася. Відпрацювати подачу та прийом, наприклад, не вдалося. Сказала собі, якби, як буде, головне зібрано діяти весь поєдинок, а не відрізками. Тим більше ризик чергової перерви через дощ лише збільшувався. Наприкінці поступаюсь 15:30 і відчуваю — вітерець посилюється, різко темніє через свинцеві хмари. Стою на прийомі та замість концентруватися куди відбивати, думаю — давай-давай швидше, зараз же різко поллє, ризикуй! На щастя, ризик виправдався – одразу після нашого фінального розіграшу пішов дощ.

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— Далі за сіткою — третя ракетка світу Коко Гауфф. На що потрібно звернути насамперед?

— Ми з нею грали у Мадриді. Хоча грою моє виконання навряд чи назвеш. Не знаю, що зі мною сталося. Спіймала невеликий заскок. Нічого не відчувала — ні м'яч, ні корт. Як їй успішно протистояти? Стилі у нас далеко неоднакові. Вона більше використовує топспини, контратакуюча тенісистка. Я намагаюся більше діяти в корті, щільно. Подивимося, але точно буде цікаво. Жодних особливих очікувань працюватиму за ситуацією.

— Поруч із тобою твій особистий тренер. У твоїй команді відбулися зміни після фантастичного АО-2024?

— Так, зі мною працює тільки Марцис Гарутс із Риги. Разом ми вже близько року, починаючи з Maiami Open. Раніше в команду входив також Еммануель Гойсснер із Франції, з яким ми виступали в Австралії, але наша співпраця після мейджору завершилася.

— Логічно запитати — чому після першого у кар'єрі півфіналу «Шолома» ваші шляхи розійшлися?

— Не змогли домовитися. Хоча я дуже хотіла продовжити спільну роботу. Однією з головних умов була його присутність зі мною на Шоломах та великих турнірах WTA. Попередньо ми так і домовлялися, але потім у нього змінилися плани. Він мені сказав прямо: має пріоритет особисті проєкти — розвиток Академії.

— Прорив на нещодавньому АО у вас щось змінив?

— Я майже про нього не згадую. Таке відчуття, ніби він трапився дуже давно. Цікаво, що між Мельбурном та Парижем я не показувала тих результатів, на які розраховувала. Майже місяць взагалі просто випав. Спочатку захворіла в Індіан-Веллсі, потім перед Чарльстоном. Повернувшись до Ніцци, нічого не робила і полетіла до Мадриду. Окрім кашлю та нежиті нічого звідти не привезла. У Римі теж перебувала у хворобливому стані. І ось тільки зараз нарешті добре почуваюся.

До АО-2024 я надто серйозно на себе тиснула, а потім відпустила ситуацію. Сказала собі, хай усе буде так, як судилося. Головне — я здорова, а сім'я — жива та неушкоджена.

Ігор ГРАЧОВ для Чемпіона з Парижа