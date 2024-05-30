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Світоліна у двох сетах перемогла Паррі та вийшла у третє коло Ролан Гаррос

Владислав Уткін — 30 травня, 16:25
Світоліна у двох сетах перемогла Паррі та вийшла у третє коло Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна (19) перемогла француженку Діан Паррі (40) у другому раунді Ролан Гаррос.

Поєдинок тривав 1 годину 53 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 7:6 (3)

У першому сеті суперниці обмінялися брейк-пойнтами у стартових двох геймах. Світоліна знову перемогла на подачі Паррі за рахунку 3:3 та довела партію до переможного кінця.

Другий сет видався більш напруженим. Все дійшло до тай-брейку, на якому українка здобула перемогу та путівку у наступний раунд.

Загалом Еліна 4 рази подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 2 з 10 брейк-пойнтів.

Варто додати, що це була друга зустріч тенісисток. У попередній грі українка теж святкувала перемогу.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Друге коло
30 травня

Еліна Світоліна (Україна) — Діан Паррі (Франція) 6:4, :

У третьому колі Світоліна зустрінеться з переможницею матчу румунки Ани Богдан та росіянки Анастасії Павлюченкової.

Нагадаємо, що сьогодні інші українські тенісистки теж зіграли поєдинки другого раунду. Даяна Ястремська розгромила китаянку Ван Яфань, а Марта Костюк поступилась хорватці Донні Векич.


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