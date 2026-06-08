Моє тіло просто залишило мене на корті: Коболлі – про поразку від Звєрєва у фіналі Ролан Гаррос

Італійський тенісист Флавіо Коболлі привів свого суперника по фіналу Ролан Гаррос Александра Звєрєва з перемогою та розповів про проблеми з м'язами під час гри.

Його слова передає BTU.

"Насамперед хочу привітати Сашу з цим титулом. Думаю, він його заслужив. І якщо говорити саме про сьогоднішній матч, то наприкінці він заслужив цю перемогу більше за мене. Я також хочу подякувати самому собі за те, що зробив за ці два тижні. Я ніколи в житті не очікував, що зможу досягти такого результату. Я дуже пишаюся собою. Тепер хочу просто посміхатися, насолодитися цим вечором у компанії друзів і людей, яких люблю. Усе ж таки це фінал турніру Grand Slam. Думаю, ніхто в цій залі не очікував побачити мене тут, тому я маю пишатися собою і продовжувати намагатися знову, знову і знову".

Чотирнадцятий номер світового рейтингу розповів, що мав проблеми з фізичним станом після тай-брейку у четвертому сеті. Коболлі зазначив, що відчував повне знесилення.

"Після рахунку 6:4 на тай-брейку четвертого сету я відчув судоми в литковому м'язі. Під час перерви між сетами я використав усі дозволені п'ять хвилин, намагався зробити все можливе, але литка вже фактично відмовляла. Після другого гейму п'ятого сету почалися проблеми ще й із квадрицепсом. Я відчув повне виснаження. Можна сказати, що моє тіло просто залишило мене на корті.

Нагадаємо, що третій номер світового рейтингу Александр Звєрєв став переможцем Ролан Гаррос у чоловічому одиночному розряді. У фінальному поєдинку він переміг італійця Флавіо Коболлі (14) із рахунком 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.

Коболлі провів свій перший вирішальний матч на мейджорах і з нового тижня дебютує в топ-10 світового рейтингу.

Зауважимо, що що чемпіонкою в жіночому одиночному розряді стала "нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва.