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Моє тіло просто залишило мене на корті: Коболлі – про поразку від Звєрєва у фіналі Ролан Гаррос

Микола Літвінов — 8 червня 2026, 11:14
Моє тіло просто залишило мене на корті: Коболлі – про поразку від Звєрєва у фіналі Ролан Гаррос
Флавіо Коболлі
Instagram

Італійський тенісист Флавіо Коболлі привів свого суперника по фіналу Ролан Гаррос Александра Звєрєва з перемогою та розповів про проблеми з м'язами під час гри.

Його слова передає BTU.

"Насамперед хочу привітати Сашу з цим титулом. Думаю, він його заслужив. І якщо говорити саме про сьогоднішній матч, то наприкінці він заслужив цю перемогу більше за мене. Я також хочу подякувати самому собі за те, що зробив за ці два тижні. Я ніколи в житті не очікував, що зможу досягти такого результату.

Я дуже пишаюся собою. Тепер хочу просто посміхатися, насолодитися цим вечором у компанії друзів і людей, яких люблю. Усе ж таки це фінал турніру Grand Slam. Думаю, ніхто в цій залі не очікував побачити мене тут, тому я маю пишатися собою і продовжувати намагатися знову, знову і знову".

Чотирнадцятий номер світового рейтингу розповів, що мав проблеми з фізичним станом після тай-брейку у четвертому сеті. Коболлі зазначив, що відчував повне знесилення.

"Після рахунку 6:4 на тай-брейку четвертого сету я відчув судоми в литковому м'язі. Під час перерви між сетами я використав усі дозволені п'ять хвилин, намагався зробити все можливе, але литка вже фактично відмовляла.

Після другого гейму п'ятого сету почалися проблеми ще й із квадрицепсом. Я відчув повне виснаження. Можна сказати, що моє тіло просто залишило мене на корті.

Нагадаємо, що третій номер світового рейтингу Александр Звєрєв став переможцем Ролан Гаррос у чоловічому одиночному розряді. У фінальному поєдинку він переміг італійця Флавіо Коболлі (14) із рахунком 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.

Коболлі провів свій перший вирішальний матч на мейджорах і з нового тижня дебютує в топ-10 світового рейтингу.

Зауважимо, що що чемпіонкою в жіночому одиночному розряді стала "нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва.

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