Надія Кіченок з перемоги стартувала у парному розряді Вімблдона-2024

Українська тенісистка Надія Кіченок та представниця Угорщини Тімеа Бабош перемогли великобританок Наїкту Бейнс та Амелію Раєцкі у першому колі парного розряду Вімблдона-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4. Пара українки тричі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 2 з 4 брейкпойнтів.

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Парний розряд, трава

Призовий фонд — £50,000,000

Перше коло, 4 липня

Надія Кіченок (Україна)/Тімеа Бабош (Угорщина) — Наїкта Бейнс/Амелія Раєцкі (Велика Британія) 6:4, 6:4

У наступному колі Кіченок зіграє проти пари Ніколь Меліхар-Мартінес (США)/Еллен Перес (Австралія).

Нагадаємо, напередодні Марта Костюк здобула перемогу в другому колі одиночного розряду, а Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль, Дар'я Снігур та Леся Цуренко покинули турнір.