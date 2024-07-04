Надія Кіченок з перемоги стартувала у парному розряді Вімблдона-2024
Українська тенісистка Надія Кіченок та представниця Угорщини Тімеа Бабош перемогли великобританок Наїкту Бейнс та Амелію Раєцкі у першому колі парного розряду Вімблдона-2024.
Поєдинок тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4. Пара українки тричі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 2 з 4 брейкпойнтів.
Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Парний розряд, трава
Призовий фонд — £50,000,000
Перше коло, 4 липня
Надія Кіченок (Україна)/Тімеа Бабош (Угорщина) — Наїкта Бейнс/Амелія Раєцкі (Велика Британія) 6:4, 6:4
У наступному колі Кіченок зіграє проти пари Ніколь Меліхар-Мартінес (США)/Еллен Перес (Австралія).
Нагадаємо, напередодні Марта Костюк здобула перемогу в другому колі одиночного розряду, а Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна, Катерина Байндль, Дар'я Снігур та Леся Цуренко покинули турнір.