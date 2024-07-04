Світоліна перемогла Німаєр у другому колі Вімблдона-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) перемогла німкеню Юле Німаєр (90) у другому колі Вімблдону-2024.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4. Українка 4 рази подала навиліт (у суперниці теж 3 ейса), допустила 3 подвійні помилки (у Німаєр їх 6) та використала 4 з 6 брейкпойнтів.

Попри відносно рівний старт матчу, Еліна майже одразу перехопила ініціативу та впевнено перемогла у першому сеті. А другий був його продовженням. Проте щойно рахунок став 5:2 за геймами, українка втратила свою перевагу та дозволила суперниці скоротити відставання. І в 10 геймі вона реалізувала матч-пойнт лише з 4 разу.

Зазначимо, що це був перший матч між тенісистками.

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Трава

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Друге коло, 4 липня

Еліна Світоліна (Україна) — Юле Німаєр (Німеччина) 6:3, 6:4

У наступному колі Еліна зіграє проти представниці Тунісу Онс Жабер (10).

Нагадаємо, на торішньому турнірі Світоліна зупинилася за крок від титулу — українка програла у фіналі чешці Маркеті Вондроушовій, яка неочікувано програла у першому колі цьогорічного трав'яного мейджору.