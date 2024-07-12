Джокович вдесяте вийшов у фінал Вімблдона: огляд матчу з Музетті

24-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Новак Джокович (2) переміг італійського тенісиста Лоренцо Музетті (25) у півфіналі Вімблдону-2024.

Огляд матчу

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія, Трава

Призовий фонд — £50,000,000

1/2 фіналу, 12 липня

Новак Джокович (Сербія) — Лоренцо Музетті (Італія) 6:4, 7:6(2), 6:4

Нагадаємо, що Карлос Алькарас виявився сильнішим за нейтрального спортсмена з Росії Даніїла Мєдвєдєва в іншому півфіналі Вімблдону-2024.