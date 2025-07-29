Динамо Київ – Хамрун Спартанс 2:0. ОНЛАЙН

Чемпіон України київське Динамо у номінально домашньому матчі приймає мальтійський Хамрун Спартанс у другому етапі кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.
Гра відбувається у польському місті Люблін на "Мотор Люблін Арена".
Стартові склади
Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Шапаренко, Бражко, Піхальонок, Кабаєв, Ванат, Волошин
Хамрун Спартанс: Бонелло, Камендзулі, Компрі, Белічич, Політо, Міхана, Гарсія, Чадженович, Мбонг, Шимкус, Коффі
50'
Наважився на дальній удар Бражко, однак значно вище воріт пішов м'яч.
47'
Також три заміни від гостей: замість Гарсії, Камензулі та Міхана гру продовжили Едер, Мікаллеф та Емерсон.
47'
Дві заміни в складі Динамо: замість Ваната та Кабаєва на поле вийшли Пономаренко та Супряга.
Завершується перша половина гри, Динамо впевнено переграє Хамрун і в другому матчі.
43'
Ванат пробивав з меж штрафного майданчика, однак значно повз ворота пройшов м'яч.
41'
Нещерет не дуже вдало вибіг вибивати м'яч, але не вдалося пробити по воротах гравцям Хамруна, поки Руслана не було у воротах.
38'
Шапаренко та Караваєв виходили на воротаря удвох, проте захисник киян вирішив сам пробивати і влучив саме в голкіпера. Втратили гольову нагоду гравці Динамо.
37'
Подача пішла на Ваната, нападник у боротьбі впав на газон, проте суддя пенальті не призначив.
35'
ГОООООООООЛ! Динамо подвоює рахунок! Чудову комбінацію розіграли кияни, Шапаренко прострілив на порожні ворота, де Бражко вдало замкнув передачу.
34'
Ванат пішов у обіграш сам на сам та заробив кутовий для Динамо.
31'
Коффі наважився на дальній удар, однак вийшло вкрай невдало.
28'
ГООООООООЛ! Динамо все ж виходить уперед! Помилився з пасом назад центральний захисник, Ванат перехопив м'яч і пробив повз воротаря.
26'
Біловар виконував дальній пас на Караваєва, однак ця діагональ виявилась засильною.
23'
Піхальонок намагався Ваната знайти розрізним пасом, однак захисник в останній момент встиг перехопити цю передачу.
21'
Шапаренко класну передачу на Ваната віддавав, але Владислав не зумів дотягнутися до м'яча.
18'
Михавко у центрі поля порушив правила, штрафний на користь гостей.
16'
Караваєв пробивав по воротах, проте м'яч пролетів повз.
14'
Шапаренко знову виконував навіс з корнера, на цей раз мальійці відбиваються.
12'
Динамо забило гол з кутового, але зарахували гру рукою в епізоді, де Біловар переправив м'яч у ворота.
11'
Після кутового Ванат головою пробивав, але м'яч від голови захисника вилетів за межі поля.
10'
Шапаренко віддав чудову розрізну передачу на Ваната, який влучив у воротаря. Добивання Кабаєва та все того ж Шапаренка виявилось невдалим.
8'
Волошин прорвався у штрафний майданчик, але віддати точний пас йому не вдалося.
6'
Ванат опинився на газоні після боротьби із захисником у штрафному майданчику, суддя не зафіксував жодного порушення правил.
5'
Контролюють кияни м'яч, витягуючи суперника на власну половину поля.
3'
На ближню стійку подавав Шапаренко, проте не зумів до м'яча дістатися Кабаєв.
2'
Кабаєв класно накрутив суперника на фланзі і заробив кутовий для Динамо.
Команди виходять на поле!
Зауважимо, що перша зустріч між Динамо та Хамрун Спартанс завершилася розгромною перемогою українського колективу. Вже відомий потенційний суперник Динамо в наступному етапі.
Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Динамо оформило свій 17 титул чемпіона країни, а донецький Шахтар фінішував на третьому місці у турнірній таблиці, що є найгіршим результатом команди за останні 29 років.