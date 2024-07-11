Крейчикова сенсаційно перемогла кривдницю Світоліної та вийшла у фінал Вімблдона-2024
Чеська тенісистка Барбора Крейчикова (32) здобула перемогу над представницею Казахстану Єлєною Рибакіною (4) у півфіналі Вімблдона-2024.
Матч тривав 2 години 9 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.
Рибакіна впевнено перемогла у першому сеті, але у другому Крейчикова несподівано зуміла переломити хід гри. Окремої уваги заслуговує останній фрейм другої партії, коли чешка не змогла використати п'ять сетпойнтів, але все-таки дотисла четверту ракетку світу.
У третьому сеті Барбору було не зупинити на шляху до першого фіналу Вімблдона у кар'єрі.
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1/2 фіналу, 11 липня
Барбора Крейчикова (Чехія) — Єлєна Рибакіна (Казахстан) 3:6, 6:3, 6:4
У фіналі трав'яного мейджору Крейчикова зустрінеться з італійкою Ясміне Паоліні, яка перемогла хорватку Донну Векич в іншому півфіналі. Поєдинок відбудеться 13 липня.
Зазначимо, у 3 із 4 останніх фіналах Вімблдона брали участь чеські тенісистки (Кароліна Плішкова — у 2021 році, Маркета Вондроушова — у 2023-му, і тепер Крейчикова).
Нагадаємо, що у чвертьфіналі цьогорічного трав'яного мейджору саме Рибакіна перемогла українку Еліну Світоліну.