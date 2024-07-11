Крейчикова сенсаційно перемогла кривдницю Світоліної та вийшла у фінал Вімблдона-2024

Чеська тенісистка Барбора Крейчикова (32) здобула перемогу над представницею Казахстану Єлєною Рибакіною (4) у півфіналі Вімблдона-2024.

Матч тривав 2 години 9 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.

Рибакіна впевнено перемогла у першому сеті, але у другому Крейчикова несподівано зуміла переломити хід гри. Окремої уваги заслуговує останній фрейм другої партії, коли чешка не змогла використати п'ять сетпойнтів, але все-таки дотисла четверту ракетку світу.

У третьому сеті Барбору було не зупинити на шляху до першого фіналу Вімблдона у кар'єрі.

BARBORA KREJCIKOVA IS A WIMBLEDON FINALIST 🇨🇿



The Czech comes from a set down to beat 2022 champion Elena Rybakina 3-6, 6-3, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/Yo57VVuC4T — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2024

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Призовий фонд — £50,000,000

1/2 фіналу, 11 липня

Барбора Крейчикова (Чехія) — Єлєна Рибакіна (Казахстан) 3:6, 6:3, 6:4