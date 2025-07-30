Коли досвід безсилий перед стихією: що відомо про долю Лаури Дальмаєр

Дворазова олімпійська чемпіонка і семиразова чемпіонка світу Лаура Дальмаєр після завершення кар'єри біатлоністки вирішила віддати себе іншій пристрасті – горам. Лаура зростала в родині спортсменів: мати була маунтенбайкеркою, а батько займався лижним спортом та альпінізмом, тож вона з дитинства дихала гірським повітрям. І хоча біатлонні траси часто пролягають через гірські місцевості, справжнє єднання з висотами прийшло до неї вже після спортивної кар'єри.

Повісивши гвинтівку на цвях, Дальмаєр здобула диплом гірського й гірськолижного гіда та розпочала нову подорож у своєму житті. У 2023-2024 роках вона підкорила Східну стіну Ватцманна, встановила рекорд сходження на вершину гори Ама-Даблам та назад у Непалі, а 2025-го – здійснила успішний підйом на Північну стіну Ейгера. Її експедиції охоплювали Альпи, Анди та Гімалаї, також вона брала участь у гірських рятувальних операціях.

Однак 28 липня 2025 року самій Лаурі знадобився порятунок. Під час альпіністського підйому на Лайла-Пік у Пакистані, на висоті 5700 метрів над рівнем моря, спортсменка потрапила під раптовий каменепад. Гірська брила вдарила Дальмаєр, коли вона разом із напарницею підіймалась в альпійському стилі зі страхувальною мотузкою. Партнерка миттєво викликала допомогу, однак через складні погодні умови та важкодоступну місцевість рятувальний гелікоптер прибув лише наступного ранку, 29 липня.

Під час обльоту з повітря, за словами представників рятувальних служб і менеджменту Дальмаєр, "жодних ознак життя" виявлено не було. Водночас наголошується, що тіло спортсменки залишається під завалом, тому рятувальники утримуються від офіційного підтвердження смерті. Міжнародна рятувальна команда, до якої долучилися досвідчені альпіністи та підрозділи пакистанської армії, продовжила операцію, однак змушена була тимчасово зупинити її з настанням темряви.

Трагедію прокоментував зокрема легендарний альпініст Райнхольд Месснер, який підкорив усі 14 восьмитисячників. Попри невтішні прогнози більшості колег, Месснер вірить, що Дальмаєр ще можна врятувати.

"Лайла-Пік – складна гора, звичайному альпіністу її не подолати. Але гелікоптер уже готовий до рятувальної місії, а на допомогу вирушив найкращий скелелаз регіону. Це вселяє надію".

Лаура Дальмаєр Instagram

Причиною трагедії в Гімалаях називають наслідки мусонних дощів – активні селеві потоки, обвали, зсуви ґрунту. В регіоні наразі відсутній стабільний зв’язок, а спроби дістатися до Лаури ускладнюються з кожною годиною.

Новина про трагедію приголомшила спортивний світ: біатлоністи, альпіністи, фанати – усі висловлюють Лаурі підтримку. Зокрема, підтримала Дальмаєр і легендарна німецька біатлоністка Магдалена Нойнер. Десятки спортсменів і мільйони шанувальників приєдналися до потоку слів надії та чекають втішних звісток від рятувальників.

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Попри величезний досвід і дотримання техніки безпеки, Лаура опинилася в епіцентрі стихії – ситуації, коли жоден рівень підготовки не може гарантувати захисту. Її рідні та команда закликають поважати приватність, поки триває рятувальна операція.

Хочеться вірити в диво. Надія залишається.