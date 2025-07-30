Легендарна німецька біатлоністка загинула внаслідок каменепаду в горах

Знаменита німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр загинула у віці 31 року внаслідок каменепаду, який трапився 28 липня на горі Лайла-Пік (6069 м) у пакистанському Каракорумі.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету.

Після завершення кар’єри біатлоністки Дальмаєр присвятила себе своїй іншій пристрасті – альпінізму. Вона здобула диплом гірського й гірськолижного гіда.

28 липня разом зі своєю напарницею Маріною Краусс відправилася штурмувати Лайла-Пік, де вони потрапили під каменепад. Краусс вдалося вибратися, проте врятувати свою напарницю вона не мала змоги.

Вона викликала команду рятувальників, проте операція з порятунку була суттєво ускладнена погодними умовами та ландшафтом місцевості. Рятувальники не могли дістатися до місця завалу, єдине, про що вони спершу повідомляли, це про те, що Дальмаєр точно отримала серйозні травми та не подавала ознак життя.

Тепер же менеджмент Дальмаєр заявив, що спортсменка пішла з життя. Експерти дійшли до висновку, що спортсменка загинула миттєво. Тіло німкені не можуть забрати через складні погодні умови.

Лаура є легендою світового біатлону. За кар’єру вона завоювала два олімпійських золота та 7 золотих нагород на чемпіонатах світу. В 2017 році виграла загальний залік Кубку світу. Свою кар’єру біатлоністки Дальмаєр завершила в 2019 році в віці 25 років через часті проблеми зі здоров’ям.