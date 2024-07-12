Джокович здолав Музетті на шляху до шостого поспіль фіналу Вімблдону

24-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Новак Джокович (2) переміг італійського тенісиста Лоренцо Музетті (25) у півфіналі Вімблдону-2024.

Матч тривав 2 години 51 хвилину та завершився з рахунком 6:4, 7:6(2), 6:4. Сербський тенісист виконав 6 подач навиліт, зробив дві подвійні помилки та реалізував 4 з 13 брейк-пойнтів.

Для Новака Джоковича це буде шостий поспіль фінал Вімблдонського турніру (у 2020 році змагання не проводилися через COVID-19, — прим.). У 2023-му серб зазнав поразки від Карлоса Алькараса, з яким зустрінеться у фіналі цього року.

Зазначимо, що рекордсменом Вімблдону за перемогами є легендарний Роджер Федерер — 8 титулів. Новак Джокович сім разів вигравав Grand Slam у Великій Британії та зможе наздогнати швейцарця у разі перемоги в фіналі, що відбудеться в неділю, 14 липня.

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія, Трава

Призовий фонд — £50,000,000

1/2 фіналу, 12 липня

Новак Джокович (Сербія) — Лоренцо Музетті (Італія) 6:4, 7:6(2), 6:4

Нагадаємо, що Карлос Алькарас виявився сильнішим за нейтрального спортсмена з Росії Даніїла Мєдвєдєва.