Таке траплялось лише раз: Чинна чемпіонка Вімблдону вилетіла у першому колі

Чеська тенісистка Маркета Вондроушова (6) зазнала поразки від іспанки Джессіки Боусас Манейро у першому колі Вімблдону-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 9 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Маркета зробила 4 ейси, допустила 7 подвійних помилок та використала 2 з 3 брейкпойнтів (в іспанки 5 з 5).

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Призовий фонд — £50,000,000

Перше коло, 2 липня

Джессіка Боусас Манейро (Іспанія) — Маркета Вондроушова (Чехія) 6:4, 6:2

Зазначимо, що для Манейро ця перемога стала першою над суперницею з першої десятки рейтингу WTA та першою в основній сітці турніру Grand Slam.

Нагадаємо, Вондроушова була переможницею трав'яного мейджору у 2023 році. Це другий випадок в історії, коли чинна чемпіонка Вімблдону програла у першому колі цього турніру. Останній раз це сталось у 1994 році, коли легендарна німкеня Штефі Графф зазнала поразки від американки Лорі Макнейл.