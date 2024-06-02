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Молчанов вилетів у першому колі Ролан Гаррос у парному розряді

Микола Дендак — 2 червня, 21:30
Молчанов вилетів у першому колі Ролан Гаррос у парному розряді

Український тенісист Денис Молчанов та австралієць Джон Патрік Сміт поступилися представникам Греції Петросу та Стефаносу Ціціпасу в першому колі парного розряду Ролан Гаррос.

Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин та завершився з рахунком 7:6(9), 6:4. Пара українця 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та не використала жодного з 9 брейк-пойнтів.

Roland Garros — Grand Slam
Париж, Франція
Парний чоловічий розряд, ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Перше коло, 2 червня

Петрос Ціціпас/Стефанос Ціціпас (Греція) — Денис Молчанов (Україна)/Джон Патрік Сміт (Австралія) 7:6(9), 6:4

Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна перемогла румунку Ану Богдан (64) у третьому колі Ролан Гаррос.

Також Людмила Кіченок разом з хорватом Мате Павичем у стартовому матчі обіграли іспано-аргентинський дует Крістіна Букша/Андрес Молтені у змішаній парі.

А в жіночій Надія Кіченок та японка Мію Като впевнено переграли американку Мая Ламсден та китаянку Яфань Ван і вийшли у третє коло.

Молчанов Ролан Гаррос

Молчанов

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