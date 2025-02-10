Перший матч сезону на рівні АТР не вдався. Молчанов у парі програв на старті турніру у Марселі

У понеділок, 10 лютого, український тенісист Денис Молчанов разом з французом Кентеном Алі провів матч першого раунду парного розряду на турнірі АТР 250 у Марселі, Франція. Їхніми суперниками був дует господарів корту у складі Бенжамена Бонзі та П'єра-Юга Ербера.

За 53 хвилини Бонзі та Ербер здобули перемогу з рахунком 6:3, 6:1.

Молчанов та Алі 4 рази подали навиліт, припустилися 4 подвійних помилок та не зробили жодного брейку. На рахунку суперників 7 ейсів, 4 помилки на подачі та 4 брейки.

Open 13 Provence – ATP 250

Марсель, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: € 767,545

Перше коло парного розряду, 10 лютого

Бенжамен Бонзі (Франція)/П'єр-Юг Ербер (Франція) – Денис Молчанов (Україна)/Кентен Алі (Франція) 6:3, 6:1

Це була перша зустріч суперників. Відзначимо, що на турнірі у Марселі Молчанов зіграв свій перший матч на рівні АТР у поточному сезоні.

Нагадаємо, що раніше Ерік Ваншельбойм подолав кваліфікацію на турнірі у Нью-Делі, Індія.