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Кіченок та Като впевнено вийшли в третє коло Ролан Гаррос

Станіслав Лисак — 2 червня, 13:00
Кіченок та Като впевнено вийшли в третє коло Ролан Гаррос

Українка Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като впевнено переграли американсько-китайську пару Мая Ламсден та Яфань Ван у другому колі Відкритого чемпіонату тенісу.

Матч мав відбутися вчора, 1 червня, але за рахунку 6:3, 1:0 його було перенесено на наступний день через дощ. Підсумковий результат зустрічі — 6:3, 7:5.

Кіченок та Като виконали одну подачу навиліт, допустили чотири подвійні помилки та реалізували 6 з 11 брей-пойнтів.

Roland Garros — Grand Slam
Парний жіночий розряд
Париж, Франція, Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Друге коло, 1-2 червня

Надія Кіченок (Україна) та Мію Като (Японія) — Мая Ламсден (США) та Яфань Ван (Китай) 6:3, 7:5

У третьому колі Надія та Мію зіграють проти переможниць матчу Сію Ван та Юе Юань (Китай) — Ніколь Меліхар-Мартінес (США) та Еллен Перес (Австралія)

Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна (19) переграла румунку Ану Богдан (64) у третьому колі Ролан Гаррос.

Надія Кіченок Яфань Мія Като

Надія Кіченок

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