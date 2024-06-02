Кіченок та Като впевнено вийшли в третє коло Ролан Гаррос
Українка Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като впевнено переграли американсько-китайську пару Мая Ламсден та Яфань Ван у другому колі Відкритого чемпіонату тенісу.
Матч мав відбутися вчора, 1 червня, але за рахунку 6:3, 1:0 його було перенесено на наступний день через дощ. Підсумковий результат зустрічі — 6:3, 7:5.
Кіченок та Като виконали одну подачу навиліт, допустили чотири подвійні помилки та реалізували 6 з 11 брей-пойнтів.
Roland Garros — Grand Slam
Парний жіночий розряд
Париж, Франція, Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Друге коло, 1-2 червня
Парний жіночий розряд
Париж, Франція, Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Друге коло, 1-2 червня
Надія Кіченок (Україна) та Мію Като (Японія) — Мая Ламсден (США) та Яфань Ван (Китай) 6:3, 7:5
У третьому колі Надія та Мію зіграють проти переможниць матчу Сію Ван та Юе Юань (Китай) — Ніколь Меліхар-Мартінес (США) та Еллен Перес (Австралія)
Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна (19) переграла румунку Ану Богдан (64) у третьому колі Ролан Гаррос.